Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нацелился на защитника «Борнмута»

08 Мая 2024 • 13:47 Комментировать
Борнмут
...
Брентфорд
11.05 17:00

«Ливерпуль» ближайшим летом может усилиться центральным защитником «Борнмута». Речь идёт о 25-летнем Ллойде Келли, у которого по окончании сезона истекает контракт с «вишенками».

Отметим, что англичанин способен сыграть как в центре защиты, так и на левом фланге обороны. Руководству мерсисайдцев очень нравится кандидатура Келли, а его статус свободного агента сделает трансфер простым.

Ранее сообщалось, что Келли также интересен «Ньюкаслу» и ряду клубов из итальянской Серии А. В этом сезоне Ллойд отметился одной результативной передачей в чемпионате Англии. Защитник является воспитанником «Бристоль Сити».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Борнмут трансферы футбола - лето 2024 Ллойд Келли ещё теги

Новости по матчу

07 Мая
10:59
Тони интересен двум лондонским клубам
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОРНМУТ БРЕНТФОРД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Бавария» или «Реал»: Зидан назвал финалиста Лиги чемпионов «Краснодар» обратился к бывшему тренеру Ивичу Зидан дал ответ по работе в «Баварии» Анчелотти лишь четвёртый: Назван лучший тренер в мире Названо условие участия «Жироны» в Лиге чемпионов В «Реале» приняли решение по Эндрику Арбитр встречи «Локомотив» - «Ростов» рассказал, что ему сказал Карпин после матча Игроки «Реала» опасаются вылета Мбаппе из Лиги чемпионов – известна причина Беллингем вошёл в историю «Реала» Роналду и Месси могут оказаться в одном клубе
Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Жирона» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2 «Жирона» снова отгрузила «Барселоне» четыре мяча и короновала мадридский «Реал» Мбаппе опять не выиграет Лигу чемпионов: «Боруссия» ещё раз победила «ПСЖ» и забралась в финал ЦСКА - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Фюллькруг – гол, Мбаппе – штанга: «Боруссия» победила «ПСЖ» и сделала шаг к финалу Лиги чемпионов Экс-игрок «Манчестер Сити»: «Месси принимал стероиды, он генетически модифицирован» «Кристал Пэлас» вышвырнул «МЮ» из зоны еврокубков, забив 4 гола «Жирона» впервые в истории сыграет в Лиге чемпионов «Боруссия» Дортмунд - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
Канарейкин оценил игру Панарина в этом сезоне НХЛ Каменский назвал лучшего российского хоккеиста в НХЛ в этом сезоне Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим» Крикунов высказался о майском турне сборной России по хоккею Ассистентский хет-трик Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Каролину» во втором матче серии Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Мая
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов продать защитника
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на защитника «Борнмута»
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Гринвуда
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на полузащитника из Франции
12:35 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед», клуб уже ответил португальцу
11:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет продлить контракт с Хатчинсоном, игрок интересен многим клубам АПЛ
11:28 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Тоттенхэма» интересен «Манчестер Юнайтед», но у клуба есть ещё два варианта
11:03 · Англия. Премьер-лига
В «Барселоне» возник конфликт из-за звезды «Манчестер Сити»
10:55 · Англия. Премьер-лига
Капитан «Реала» может перейти в клуб из Лондона
10:37 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отказался возвращать Щесны – названа причина
10:21 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» объявили бойкот тен Хагу после поражения 0:4
10:19 · Англия. Премьер-лига
Субименди готов покинуть «Реал Сосьедад» летом, у игрока есть варианты в Ла Лиге и в АПЛ 1
10:13 · Англия. Премьер-лига
Нуньес – главный кандидат «Барселоны» на замену Левандовски, но есть и запасной вариант из АПЛ 1
09:30 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» выбрали лучшего футболиста сезона
08:27 · Англия. Премьер-лига
Скоулз прокомментировал унизительное поражение «Манчестер Юнайтед» 4
Все новости
Рекомендуем