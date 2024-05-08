«Ливерпуль» нацелился на защитника «Борнмута»

«Ливерпуль» ближайшим летом может усилиться центральным защитником «Борнмута». Речь идёт о 25-летнем Ллойде Келли, у которого по окончании сезона истекает контракт с «вишенками».

Отметим, что англичанин способен сыграть как в центре защиты, так и на левом фланге обороны. Руководству мерсисайдцев очень нравится кандидатура Келли, а его статус свободного агента сделает трансфер простым.

Ранее сообщалось, что Келли также интересен «Ньюкаслу» и ряду клубов из итальянской Серии А. В этом сезоне Ллойд отметился одной результативной передачей в чемпионате Англии. Защитник является воспитанником «Бристоль Сити».