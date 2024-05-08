«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» определился, за какую сумму компенсации будет готов продать своего нападающего Мэйсона Гринвуда, который проводит нынешний сезон на правах аренды за испанский «Хетафе».

Как сообщает The Telegraph, манкунианцы будут требовать за молодого англичанина в районе 50 миллионов евро компенсации. Ранее сообщалось, что в трансфере заинтересованы такие клубы, как туринский «Ювентус», мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона».

22-летний Гринвуд отметился 8 голами и 6 результативными передачами в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. К осени 2021 года на счету Мэйсона было 22 гола в АПЛ за «Манчестер Юнайтед».