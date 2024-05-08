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«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» нацелились на полузащитника из Франции

08 Мая 2024 • 12:56 Комментировать

Талантливый полузащитник «Ренна» Дезире Дуэ пользуется спросом на трансферном рынке. Об этом сообщается в аккаунте DeadlineDayLive.

В услугах 18-летнего исполнителя заинтересованы сразу четыре европейских топ-клуба. В борьбе за Дезире сойдутся каталонская «Барселона», лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и дортмундская «Боруссия».

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 40 поединках французского коллектива. Полузащитник записал на свой счет четыре забитых мяча и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дезире в 20 миллионов евро.

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