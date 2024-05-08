Моуринью хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед», клуб уже ответил португальцу

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ранее выразил желание вернуться в команду, которую возглавлял с 2016 по 2018 год. По информации от Manchester Evening News, возвращение португальца на «Олд Траффорд» точно не состоится, так как манкунианцы не заинтересованы в его кандидатуре.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» заинтересован в таких специалистах, как Грэм Поттер, Гарет Саутгейт и Анге Постекоглу. Моуринью хотел бы вернуться в АПЛ, но пока «особенного» связывают только с клубами из Саудовской Аравии.

Напомним, в январе Жозе был уволен из «Ромы», которая после его ухода поднялась в таблице Серии А и добралась до полуфинала Лиги Европы.