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«Челси» хочет продлить контракт с Хатчинсоном, игрок интересен многим клубам АПЛ

08 Мая 2024 • 11:44 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
11.05 19:30

Лондонский «Челси» намерен продлить контракт с вингером Омари Хатчинсоном, который интересен многим клубам АПЛ. Нынешний сезон молодой англичанин провёл на правах аренды за «Ипсвич», где отметился 11 голами и 6 ассистами в Чемпионшипе. Омари завоевал награду лучшему молодому игроку сезона в команде и помог ей выйти в АПЛ.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Ипсвич» хочет продлить аренду Хатчинсона ещё на один год. Действующее соглашение Омари с «Челси» истекает летом 2025 года, поэтому перед очередной арендой «синие» хотят продлить контракт.

Сообщается, что в аренде Хатчинсона заинтересованы другие клубы АПЛ, а также команды из Бундеслиги и Эредивизи.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Омари Хатчинсон

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