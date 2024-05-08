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Тренер «Тоттенхэма» интересен «Манчестер Юнайтед», но у клуба есть ещё два варианта

08 Мая 2024 • 11:28 Комментировать
Тоттенхэм
...
Бёрнли
11.05 17:00

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу летом может возглавить «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sky Sports, владельцы манкунианцев заинтересованы в приглашении австралийского специалиста на замену Эрику тен Хагу, который показывает неудовлетворительные результаты.

При этом источник сообщает, что «Манчестер Юнайтед» также рассматривает кандидатуры бывшего тренера «Челси» Грэма Поттера и наставника сборной Англии Гарета Саутгейта, который может покинуть свой пост после чемпионата Европы.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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