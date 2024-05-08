В «Барселоне» возник конфликт из-за звезды «Манчестер Сити»

В каталонской «Барселоне» возникли разногласия между главным тренером команды Хави Эрнандесом и руководством в лице президента Жоана Лапорты и спортивного директора Деку.

Как информирует Todofichajes, наставник хочет усилить команду полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой. Однако боссы клуба считают эту сделки сильно затратной в финансовом плане. Лапорта и Деку больше склоняются к трансферам Нико Уильямса и Дани Ольмо. Хави же настаивает на покупке именно Силвы.

Ранее было объявлено, что Эрнандес решил остаться в каталонском гранде на следующий сезон.