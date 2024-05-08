Капитан «Реала» может перейти в клуб из Лондона

Защитник и капитан мадридского «Реала» Начо Фернандес может сменить клубную прописку по окончании текущего сезона. У опытного игрока есть вариант трудоустройства в чемпионате Англии.

По информации Todofichajes, подписать испанского защитника может лондонский «Вест Хэм». Видеть Начо в стане «молотобойцев» хочет тренер Хулен Лопетеги, который договорился о работе в клубе.

Контракт Фернандеса со «сливочными» истекает в конце июня. Защитник может перейти в «Вест Хэм» на правах свободного агента.

В текущем сезоне чемпионата Англии Начо провел 25 поединков, в которых отметился одной голевой передачей.