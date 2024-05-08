«Арсенал» отказался возвращать Щесны – названа причина

Голкипер туринского «Ювентуса» Войцех Щесны не вернется в лондонский «Арсенал». Ранее появилась информация, что «канониры» рассматривают опытного поляка в качестве альтернативы Аарону Рамсдейлу, который может сменить клубную прописку по окончании сезона-2023/2024.

Согласно данным британских СМИ, лондонцы отказались от возвращения вратаря из-за его завышенных зарплатных требований.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата Щесны принял участие в 33 поединках, в которых пропустил 26 мячей. В 16 встречах польский голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности.