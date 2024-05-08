«Ливерпуль» нуждается в обновлении: список потенциальных новичков в летнее трансферное окно

Для всех очевидно, что «Ливерпуль» ждут огромные изменения в ближайшее межсезонье. Совсем недавно мы размышляли о том, кто может покинуть команду этим летом. Теперь пришло время посмотреть, а кто же пополнит ряды мерсисайдцев.

Нападение

Текущие результаты «Ливерпуля» говорят нам о том, что команда находится на спаде. Очевидно, что «красным» нужны усиления, для того чтобы остаться на плаву. Поговорим о возможных трансферах в каждую линию игровой схемы и начнём с нападения.

Как мы и писали в предыдущей статье о «Ливерпуле», Салах, скорее всего, остаётся в команде, а значит – одной проблемой меньше. Тем не менее одним Салахом трофеи не выиграешь, поэтому форварды «Ливерпулю» необходимы. Дарвин Нуньес, которого мы упоминали ранее, скорее всего, точно покинет команду. Уругваец удалил из своих социальных сетей все фотографии в майке «Ливерпуля». Это наводит на мысли о том, что расстаются Нуньес и «Ливерпуль» не по-хорошему. Так кто же может прийти на смену Дарвину?

«Ливерпуль» заточен под быструю игру с прессингом, поэтому и форварда выбираем быстрого, умеющего играть в контратаках и иногда выполняющего роль ложной девятки. Сейчас у команды Клоппа здорово выделяется Коди Гакпо, а также на своём привычно хорошем уровне играет Мо Салах. Диогу Жота постоянно измучен травмами, тем не менее его возвращения очень ждут. Но кто из потенциальных приобретений может быть похож на Жоту?

Первый ваиант – Флориан Виртц. Ощущение, что немецкий нападающий прямо идеальный вариант для схемы «Ливерпуля». Он может забивать, может выступать в роли ассистента, может прессинговать и сам не боится играть под давлением. Конечно, «Байер» не захочет отпускать такого игрока, поскольку Виртц сейчас по факту первая скрипка в команде Хаби Алонсо. Если «Ливерпуль» захочет приобрести молодого немца, то придётся выложить немалую сумму. Стоимость 21-летнего игрока оценивают в 105 миллионов евро, но кажется, что за него придётся выложить ох как больше…

Ещё после Нового года пошли слухи о том, что «Ливерпуль» активно следит за Федерико Кьезой. Нападающий «Ювентуса» никак не может нащупать игру в этом сезоне, и есть большая доля вероятности, что итальянец поменяет клубную прописку. «Ливерпуль» выглядит для него максимально добротным вариантом, где он снова сможет найти себя. В этом сезоне у Кьезы всего 7 голов, что не является для него классным результатом. Контракт итальянца с «Ювентусом» заканчивается следующим летом, поэтому его можно будет купить не так дорого. Оценивают его сейчас в 37 миллионов, а эта сумма для современного футбола уже не кажется большой.

Виктор Дьокереш стал настоящим открытием этого сезона. Шведский футболист закрепился в составе «Спортинга», а потом просто стал штамповать голы пачками. Зимой писали о том, что за ним уже идёт охота. «Ливерпуль» считается одним из претендентов на звёздного шведского форварда. Так почему бы сейчас активно не включиться в борьбу за него? В этом сезоне Дьокереш забивает практически в каждом матче. У него в среднем уходит по 101 минуте на гол. Единственный нюанс – Дьокереш не игрок созидательного плана. Он немного отходит от нашей концепции, но всё же потенциально он может стать игроком «Ливерпуля». Несмотря на свои внушительные габариты, швед умеет бегать и умеет прессинговать, что очень важно для нынешнего «Ливерпуля».

В комментариях под прошлым текстом вы называли ещё несколько потенциальных фамилий, и их тоже стоит упомянуть. Это Рафаэль Леау из «Милана» и Карим Адейеми из «Боруссии». Однако за них сейчас придётся выложить очень много денег, и на данный момент они на слишком хороших ролях в нынешних клубах. Тот же Адейеми борется за взятие ЛЧ. К потенциально возможным, но тяжело осуществимым вариантам можно отнести и Виктора Осимхена с Лероем Сане.

Полузащита

В этом аспекте у «Ливерпуля», как кажется, нет особых проблем. Неплохо вписался в команду Алексис Макаллистер, здорово раскрылся в этом сезоне Харви Эллиот. Доминик Сабослаи не опустится ниже своего уровня. Ватаро Эндо пусть и не блещет, но тоже не проваливается. 31-летний японец повысил уровень своей игры при Клоппе.

Однако какие-то трансферы всё же ожидаются. К тому же новый тренер всегда собирает команду под себя. Появляется множество слухов о том, кого Арне Слот хотел бы видеть в стане «Ливерпуля». И первым новым полузащитником может стать игрок «Аталанты» Тен Копмейнерс. Сообщается, что тренер восхваляет талант полузащитника уже очень давно. К тому же Компейнерс был целью «Ливерпуля» ещё до новостей о Слоте. Интересы совпадают, поэтому трансферу, скорее всего, быть.

Как правило, тренер, приходящий в новый клуб, может взять с собой парочку игроков из своего прежнего места работы. По слухам, приход Слота тоже будет сопровождаться таким трансфером. Из «Фейеноорда» в «Ливерпуль» может перекочевать полузащитник Квинтен Тимбер. Сообщается, что Тимбер – один из любимых футболистов Слота, поэтому тренер хотел бы видеть его и в «Ливерпуле». Тимбер молод, ему всего 22 года, а его стоимость оценивают под стать возрасту – 22 миллиона евро.

Защита

Согласно последним слухам, Вирджил Ван Дейк принял решение остаться в «Ливерпуле». Если всё же это произойдёт, то с защитой у «красных» вообще не должно быть никаких проблем. На флангах всё стабильно – Эндрю Робертсон и Трент Александер-Арнольд по оценкам порталов входят в число лучших игроков этого сезона. В центре есть Ван Дейк и Конате, после травмы вернётся Жоэль Матип. Очень здорово прибавляет 20-летний Конор Брэдли. Если не уйдёт Джо Гомес, то и он может выдавать отличные матчи. Я бы сказал, что в центр защиты у «Ливерпуля» трансферов не напрашивается.

А вот что касается латералей, то тут складывается ощущение, что Тренту и Робертсону не хватает равноценной замены. А именно на них ложится огромная нагрузка на все матчи. Сейчас заканчивается контракт у правого защитника «Интера» Дензела Дюмфриса. Так почему бы не рассмотреть его приход? Арне Слот – голландец, поэтому соотечественники должны ужиться. Как мне видится, Дюмфрис спокойно может стать игроком «Ливерпуля», к тому же он сумеет закрыть несколько позиций.

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«Ливерпуль» рискует посыпаться: кто вслед за Клоппом может покинуть клуб летом

Николай Алексеев