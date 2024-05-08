Игроки «Манчестер Юнайтед» объявили бойкот тен Хагу после поражения 0:4

У главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага возникли проблемы внутри коллектива. По сообщениям журналистов Daily Mail, нидерландский специалист начал терять контроль над некоторыми игроками команды. Футболисты больше не прислушиваются к указаниям наставника.

Авторитет тен Хага в раздевалке «красных дьяволов» оказался под большим ударом. Напомним, что в последнем поединке манкунианцы потерпели разгромное поражение от «Кристал Пэлас» со счетом 0:4.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» находится лишь на седьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

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