Сколько лет потребуется Холанну, чтобы обойти Ширера и стать лучшим бомбардиром АПЛ

Эрлинг Холанн близок к тому, чтобы стать лучшим бомбардиром АПЛ второй сезон подряд. В сезоне-2022/2023 норвежец побил несколько рекордов и забил на один мяч больше, нежели провёл матчей в чемпионате Англии (36 голов при 35 матчах). Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует, через какое время Холанн сможет побить рекорд результативности, который принадлежит Алану Ширеру.

За двумя зайцами погонишься

Список лучших бомбардиров в истории АПЛ возглавляет Алан Ширер, который свои 260 мячей чемпионата Англии забил, будучи игроком «Блэкберна» и «Ньюкасла». Ожидалось, что «вечный» рекорд сможет превзойти Гарри Кейн, которому до результата Ширера оставалось 47 голов. Но форвард «Тоттенхэма» выбрал «путь трофеев», которых в составе «Баварии» в этом сезоне, с большой вероятностью, не будет. Упущенный рекорд и отсутствие трофеев ещё на год наверняка расстроит Кейна.

Наименьшее количество минут среди первой пятёрки бомбардиров чемпионата Англии, которое требовалось на забитый мяч, – у Серхио Агуэро. Для того чтобы забить каждый свой гол, ему приходилось тратить в среднем 108 минут игрового времени. Если бы не проблемы со здоровьем, то аргентинцу было бы вполне под силу обогнать Ширера в гонке снайперов.

От 7 до 10 лет

Среди действующих игроков АПЛ лучший в истории показатель по результативности у Мохамеда Салаха. 31-летний египтянин вряд ли забьёт ещё 100 голов в АПЛ, учитывая, что уже этим летом он может оказаться в Саудовской Аравии.

Вернувшийся в АПЛ Джейми Варди на 15-й позиции в списке лучших бомбардиров АПЛ в истории. Возраст помешает лидеру «Лестера» побороться за более высокие места.

Поэтому все шансы возглавить этот список у Эрлинга Холанна. Уже сейчас норвежец лучший по показателю «минута на гол». Он единственный, у кого этот показатель составляет меньше ста минут и равен 83 минутам на один забитый мяч. Средняя результативность Холанна составляет 30 голов за сезон. До рекорда ему не хватает порядка 200 мячей. При идеальном сценарии, т.е. сохранении такой же результативности, норвежец сможет обогнать Ширера через семь лет. С учётом травм или иных причин для уменьшения результативности, но не менее 20 мячей за сезон, Эрлингу понадобится около 10 лет. Таким образом, норвежец сможет стать лучшим бомбардиром в истории АПЛ за 12 сезонов. У Алана Ширера на это ушло 14 лет. Но все подобные сценарии для Эрлинга Холанна будут справедливы только в том случае, если он сможет практически всю карьеру отыграть в «Манчестер Сити» или других клубах АПЛ.

Лучшие бомбардиры в истории АПЛ

Игрок Игрок Кол-во матчей Кол-во голов 1 Алан Ширер 441 260 2 Гарри Кейн 316 213 3 Уэйн Руни 491 208 4 Энди Коул 408 187 5 Серхио Агуэро 275 184 10 Мохамед Салах 258 157 15 Джейми Варди 307 136 86 Эрлинг Холанн 63 61

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Константин Лицин