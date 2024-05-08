Субименди готов покинуть «Реал Сосьедад» летом, у игрока есть варианты в Ла Лиге и в АПЛ

Опорный полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди готов покинуть свою команду ближайшим летом, так как в следующем сезоне хочет играть в Лиге чемпионов. По информации от издания Sport, испанцу очень нравится вариант с продолжением карьеры в Английской премьер-лиги.

Источник также сообщает, что интерес к Субименди сохраняет каталонская «Барселона». Футболист знает, что может получить важную роль в стане «сине-гранатовых» под руководством Хави Эрнандеса. Тем не менее, «Барселона» не может себе позволить заплатить отступные в размере 60 миллионов евро, что усложняет ситуацию.

25-летний Субименди отметился 4 голами и ассистом в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.