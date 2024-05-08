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Субименди готов покинуть «Реал Сосьедад» летом, у игрока есть варианты в Ла Лиге и в АПЛ

08 Мая 2024 • 10:19 Комментировать (1)
Барселона
...
Реал Сосьедад
13.05 22:00

Опорный полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди готов покинуть свою команду ближайшим летом, так как в следующем сезоне хочет играть в Лиге чемпионов. По информации от издания Sport, испанцу очень нравится вариант с продолжением карьеры в Английской премьер-лиги.

Источник также сообщает, что интерес к Субименди сохраняет каталонская «Барселона». Футболист знает, что может получить важную роль в стане «сине-гранатовых» под руководством Хави Эрнандеса. Тем не менее, «Барселона» не может себе позволить заплатить отступные в размере 60 миллионов евро, что усложняет ситуацию.

25-летний Субименди отметился 4 голами и ассистом в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Реал Сосьедад Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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БАРСЕЛОНА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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Комментарии (1) Все комментарии
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ВетерПеремен
08 Мая 2024 в 10:29
Идеальный вариант в Арсенал.
Артета уговорит земляка и отступные заплатят по-любому.
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