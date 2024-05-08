Нуньес – главный кандидат «Барселоны» на замену Левандовски, но есть и запасной вариант из АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес является приоритетным кандидатом каталонской «Барселоны» на замену Роберту Левандовски, у которого летом 2025 года истекает контракт с «сине-гранатовыми». По информации от Onze, «Барселона» хочет пригласить 24-летнего уругвайца в команду через год.

Если трансфер Нуньеса не удастся провернуть, «Барселона» сосредоточит внимание на запасном варианте, коим является 24-летний Александр Исак из «Ньюкасла». Швед ранее выступал в Испании за «Реал Сосьедад».

Нуньес в этом розыгрыше АПЛ отметился 11 голами и 8 ассистами. На счету Исака 20 голов и один ассист в английском чемпионате.