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Нуньес – главный кандидат «Барселоны» на замену Левандовски, но есть и запасной вариант из АПЛ

08 Мая 2024 • 10:13 Комментировать (1)
Ньюкасл
...
Брайтон
11.05 17:00

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес является приоритетным кандидатом каталонской «Барселоны» на замену Роберту Левандовски, у которого летом 2025 года истекает контракт с «сине-гранатовыми». По информации от Onze, «Барселона» хочет пригласить 24-летнего уругвайца в команду через год.

Если трансфер Нуньеса не удастся провернуть, «Барселона» сосредоточит внимание на запасном варианте, коим является 24-летний Александр Исак из «Ньюкасла». Швед ранее выступал в Испании за «Реал Сосьедад».

Нуньес в этом розыгрыше АПЛ отметился 11 голами и 8 ассистами. На счету Исака 20 голов и один ассист в английском чемпионате.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Барселона Роберт Левандовски Александр Исак Дарвин Нуньес ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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ВетерПеремен
08 Мая 2024 в 10:16
Ха... Через год, Исак...)
Откуда баблишко нарисуется?
100 лямов уже сейчас Исак.)
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