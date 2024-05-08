В «Челси» выбрали лучшего футболиста сезона

Полузащитник Коул Палмер стал лучшим футболистом лондонского «Челси» в нынешнем сезоне. Об этом рапортует пресс-служба «пенсионеров». Свои голоса игроку отдали болельщики и футболисты команды.

Напомним, что Палмер защищает цвета лондонского коллектива с лета прошлого года. В нынешнем сезоне Коул принял участие в 45 поединках за «Челси», в которых записал на свой счет 25 забитых мячей и 13 голевых передач.

После 35 туров чемпионата Англии «пенсионеры» занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Маурисио Почеттино встретятся с «Ноттингем Форест».