Скоулз прокомментировал унизительное поражение «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал разгромное поражение «красных дьяволов» от «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:4.

«Этот матч – последний гвоздь в крышку гроба. В команде отсутствует взаимопонимание, игроки не знают, что делать на поле. «МЮ» не смог на равных соперничать с такой командой, как «Кристал Пэлас». Это хороший клуб, но манкунианцы не должны им проигрывать 0:4», - передает слова легенды «МЮ» пресс-служба АПЛ.

После провального поединка «красные дьяволы» с 54 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ.