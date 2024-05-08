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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скоулз прокомментировал унизительное поражение «Манчестер Юнайтед»

08 Мая 2024 • 08:27 Комментировать (1)

Бывший полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал разгромное поражение «красных дьяволов» от «Кристал Пэлас» в матче 36-го тура Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:4.

«Этот матч – последний гвоздь в крышку гроба. В команде отсутствует взаимопонимание, игроки не знают, что делать на поле. «МЮ» не смог на равных соперничать с такой командой, как «Кристал Пэлас». Это хороший клуб, но манкунианцы не должны им проигрывать 0:4», - передает слова легенды «МЮ» пресс-служба АПЛ.

После провального поединка «красные дьяволы» с 54 баллами занимают восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

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Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Кристал Пэлас ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Манкунианец76
08 Мая 2024 в 09:10
подписываюсь под каждым словом Поля. Хотя, как по мне, это уже не гвозди- это проржавевшее дно в корыте под названием МЮ прогнило и мы все дружно летим ниже линии горизонта. Вся надежда на новое руководство команды, хотя, если смотреть по первым шагам, они тоже далеки от экстренного вытаскивания нас из болота(((
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