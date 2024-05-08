«Манчестер Юнайдет» получит деньги после выхода «Боруссии» в финал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» стала первым финалистом Лиги чемпионов. Команда Эдина Терзича на стадии полуфинала дважды обыграла «ПСЖ» с одинаковым счётом 1:0.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо отмечает в социальных сетях, что после попадания «Боруссии» в финал клуб обязан выплатить дополнительные деньги «Манчестер Юнайтед» за аренду вингера Джедона Санчо. Очевидно, это прописано в соглашении между клубами.

В финале Лиги чемпионов соперником «Боруссии» станет либо «Реал», либо «Бавария». Битва за трофей пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 июня.

«Боруссия» вышла в финал Лиги чемпионов впервые за 11 лет.