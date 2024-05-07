Сотрудникам «Манчестер Юнайтед» объявили решение по Гринвуду

Нападающий Мэйсон Гринвуд проводит сезон 2023/2024 в аренде в «Хетафе». В прошлом году «Манчестер Юнайтед» решил не восстанавливать игрока в первой команде, хоть с него и были сняты обвинения в насилии.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Mail, сотрудникам «Манчестер Юнайтед» во время брифинга объявили, что продажа 22-летнего Гринвуда является приоритетом клуба на трансферное лето.

В сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд провёл за «Хетафе» 32 официальных матча, в которых записал на свой счёт 10 голов и 6 голевых передач на партнёров.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Гринвуда в 15 миллионов евро.

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