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Сотрудникам «Манчестер Юнайтед» объявили решение по Гринвуду

07 Мая 2024 • 23:36 Комментировать

Нападающий Мэйсон Гринвуд проводит сезон 2023/2024 в аренде в «Хетафе». В прошлом году «Манчестер Юнайтед» решил не восстанавливать игрока в первой команде, хоть с него и были сняты обвинения в насилии.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Daily Mail, сотрудникам «Манчестер Юнайтед» во время брифинга объявили, что продажа 22-летнего Гринвуда является приоритетом клуба на трансферное лето.

В сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд провёл за «Хетафе» 32 официальных матча, в которых записал на свой счёт 10 голов и 6 голевых передач на партнёров.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает Гринвуда в 15 миллионов евро.

Президент «Хетафе» раскрыл позицию «Манчестер Юнайтед» по Гринвуду

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Евро-Футбол.Ру,
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