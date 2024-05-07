«Манчестер Юнайтед» выбрал неожиданного фаворита на пост главного тренера

В «Манчестер Юнайтед» летом может смениться главный тренер. Руководители клуба могут расстаться с Эриком тен Хагом, поскольку сезон получается неудачным. Прямо сейчас «красные дьяволы» занимают лишь восьмое место в турнирной таблице.

Как стало известно FootMercato, в «Манчестер Юнайтед» в качестве главного кандидата определили Гарета Саутгейта. Боссы клуба уверены, что нынешний рулевой сборной Англии является тем, кто идеально подходит для перестройки команды.

В ближайшее время «красные дьяволы» предпримут шаги, чтобы договориться с Саутгейтом. Манкунианцы в идеале хотят достичь соглашения с Гаретом уже в ближайшее время, чтобы объявить о назначении сразу после Евро-2024.