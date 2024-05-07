Лено пообещал фанату «Арсенала» не пропустить от «Манчестер Сити»

Голкипер лондонского «Фулхэма» Бернд Лено в соцсети пообщался с болельщиком лондонского «Арсенала» и пообещал ему не пропустить от «Манчестер Сити» в грядущем матче АПЛ, который состоится 11 мая.

В своём посте он хвастался тем, что не пропустил от «Брентфорда» и записал на свой счёт «сухарь».

«Повтори на следующей неделе, брат», - пишет в комментариях Лено пользователь соцсети.

«Окей, босс!», - ответил Лено на комментарий.

Напомним, что «Манчестер Сити» станет чемпионом Англии, если выиграет все три оставшихся матча. Однако если «Сити» потеряет очки хотя бы раз, то шансы «Арсенала» на чемпионство резко вырастут.

Лено ранее в карьере защищал цвета «Арсенала».