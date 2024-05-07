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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агуэро назвал будущего чемпиона АПЛ

07 Мая 2024 • 19:23 Комментировать (1)
Фулхэм
...
Манчестер Сити
11.05 14:30

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о фаворите чемпионской гонки в Английской премьер-лиге.

— Я думаю, что «Манчестер Сити» выиграет чемпионат Англии, — приводит слова Агуэро The Club.

В нынешнем сезоне «горожане» провели 35 матчей, по итогам которых имеют в своей копилке 82 набранных очка. Такое количество баллов позволяет подопечным Хосепа Гвардиолы находиться на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. Отставание «Манчестер Сити» от лидирующего «Арсенала» составляет один зачетный балл, но у «горожан» есть игра в запасе.

11 мая «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Фулхэмом». Старт поединка запланирован на 17:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Агуэро

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ФУЛХЭМ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
07 Мая 2024 в 19:58
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