Агуэро назвал будущего чемпиона АПЛ

Бывший форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро высказался о фаворите чемпионской гонки в Английской премьер-лиге.

— Я думаю, что «Манчестер Сити» выиграет чемпионат Англии, — приводит слова Агуэро The Club.

В нынешнем сезоне «горожане» провели 35 матчей, по итогам которых имеют в своей копилке 82 набранных очка. Такое количество баллов позволяет подопечным Хосепа Гвардиолы находиться на второй позиции в турнирной таблице АПЛ. Отставание «Манчестер Сити» от лидирующего «Арсенала» составляет один зачетный балл, но у «горожан» есть игра в запасе.

11 мая «Манчестер Сити» встретится на выезде с «Фулхэмом». Старт поединка запланирован на 17:00 по мск.