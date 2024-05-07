«Манчестер Юнайтед» повесил ценник на Каземиро

«Манчестер Юнайтед» хочет разгрузить зарплатную ведомость, поэтому работает над летним трансфером Каземиро. Согласно информации TEAMtalk, «красные дьяволы» рассчитывают заработать на продаже 32-летнего бразильца 35 миллионов евро.

Каземиро перебрался в «Манчестер Юнайтед» из «Реала» летом 2022 года. С тех пор бразильский полузащитник провёл в разных турнирах 80 официальных матчей, в которых забил двенадцать голов и отдал девять результативных передач на партнёров.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.