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Палмер мог покинуть АПЛ перед трансфером в «Челси» слухи

07 Мая 2024 • 17:54 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
ПСВ
12.05 15:30

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер мог перебраться в ПСВ перед трансфером из «Манчестер Сити» в стан «синих».

Как утверждает Sport Witness, прошлым летом нидерландский клуб был близок к подписанию Палмера на правах аренды, но в последний момент вмешался «Челси», который оперативно провернул сделку по игроку.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и записал на свой счет 13 результативных передач.

Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Палмера в 55 миллионов евро.

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