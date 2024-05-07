Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер мог перебраться в ПСВ перед трансфером из «Манчестер Сити» в стан «синих».

Как утверждает Sport Witness, прошлым летом нидерландский клуб был близок к подписанию Палмера на правах аренды, но в последний момент вмешался «Челси», который оперативно провернул сделку по игроку.

В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и записал на свой счет 13 результативных передач.

Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость Палмера в 55 миллионов евро.