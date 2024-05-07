В «Челси» определились с будущим Брои

Нападающий Армандо Броя в зимнее трансферное окно перебрался из «Челси» в «Фулхэм» на правах аренды. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, ближайшим летом «Челси» и Броя планируют расстаться окончательно через полноценный трансфер.

Отмечается, что предметный интерес к 22-летнему Брое проявляют некоторые клубы Премьер-лиги и Европы.

За «Фулхэм» Армандо Броя провёл семь официальных матчей, в которых отдал один голевой пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают албанского футболиста в 28 миллионов евро.