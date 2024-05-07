Летом состав «Флуминенсе» пополнит защитник Тьяго Силва. Бразильский клуб подтвердил возвращение Силвы в свои ряды. В настоящий момент «Флуминенсе» проводит в социальных сетях прямой эфир с 39-летним Тьяго.

Переход Тьяго Силвы во «Флуминенсе» не является сюрпризом – о переговорах в последние недели активно сообщали разные инсайдеры. Ранее «Челси» объявлял о расставании с Силвой по завершении сезона 2023/2024.

За «Челси» Тьяго Силва играет с конца лета 2020 года после трансфера из «ПСЖ». Всего за «пенсионеров» бразилец провёл 152 матча, в которых забил девять голов и отдал четыре голевых паса.