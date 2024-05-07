Среди футболистов «Манчестер Юнайтед» царит уверенность в том, что Эрик тен Хаг будет уволен с должности главного тренера по завершению сезона 2023/2024. Об этом рассказывают сразу несколько источников в Англии, в том числе Daily Mail.

Напомним, что в понедельник «Манчестер Юнайтед» был разгромлен в гостях у «Кристал Пэлас» - «красные дьяволы» пропустили четыре безответных мяча. На текущий момент команда тен Хага располагается на восьмой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть за пределами еврокубковой зоны.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт 12 мая – против «Арсенала».

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу после позорного поражения