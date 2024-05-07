Названы три тренера, которых рассматривает «Бавария»

«Бавария» работает над поиском нового главного тренера для команды. Как сообщает в социальных сетях известный журналист Кристиан Фальк, мюнхенский клуб рассматривает трёх кандидатов. В этом шорт-листе находятся Ханс-Дитер Флик, Эрик тен Хаг и Роберто де Дзерби.

Флик, который уже работал в «Баварии», сейчас не имеет клубной прописки. Тен Хаг тренирует «Манчестер Юнайтед», а де Дзерби – «Брайтон». При этом итальянец недавно заявил о желании продолжить работу с «чайками».

Как известно, по завершению сезона 2023/2024 пост главного тренера «Баварии» покинет Томас Тухель. Об этом было объявлено ещё зимой.