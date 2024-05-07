«Флуминенсе» планирует подписать контракт с Тьяго Силвой уже в мае

Всё идёт к тому, что защитник Тьяго Силва снова примерит на себе футболку «Флуминенсе». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, бразильский клуб планирует подписать контракт с Силвой через 10-15 дней, то есть уже в мае. Трудовое соглашение будет рассчитано до середины 2026 года.

Устная договорённость между «Флуминенсе» и Тьяго Силвой уже была достигнута. Теперь стороны работают над согласованием деталей, после чего контракт будет подписан.

Осенью Тьяго Силве исполнится 40 лет. Недавно «Челси» объявил о том, что по завершению сезона опытный бразилец покинет клуб.