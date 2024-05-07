За Руни борются два канала

Уэйн Руни не имеет клубной прописки с начала года – 2 января молодой тренер покинул «Бирмингем». Впрочем, у известного в прошлом футболиста сборной Англии есть варианты по трудоустройству, правда, речь пока идёт не о тренерской работе. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Sun Sport, предложение Руни хотят сделать два канала – Sky и TNT. Они хотят сделать 38-летнего Уэйна «главным экспертом» на своих футбольных шоу.

Отметим, что как тренер Уэйн Руни работал в «Дерби», «Ди Си Юнайтед» и «Бирмингеме». После увольнения в начале года Руни говорил о намерении взять паузу в тренерской карьере.