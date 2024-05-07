Оуэн посоветовал «Манчестер Юнайтед» тренера

Майкл Оуэн, бывший футболист «Манчестер Юнайтед», посоветовал клубу прямо сейчас уволить Эрика тен Хага с поста главного тренера. По мнению Оуэна, «красные дьяволы» могли бы временно довериться Стиву Макларену в оставшихся матчах сезона.

«Им нужно попробовать что-то другое. Что угодно. Да, возможно поставить Макларена», - сказал Оуэн в программе Premier League Productions.

Как известно, 63-летний Стив Макларен в настоящий момент входит в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

В понедельник вечером «Манчестер Юнайтед» крупно, по счётом 0:4, проиграл «Кристал Пэлас» на выезде.

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу после позорного поражения