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Президент «Хетафе» раскрыл позицию «Манчестер Юнайтед» по Гринвуду

07 Мая 2024 • 16:37 Комментировать

Президент «Хетафе» Анхель Торрес дал комментарий по поводу будущего нападающего Мэйсона Гринвуда. Как известно, в настоящий момент 22-летний форвард выступает за испанский клуб на правах аренды.

«Если всё будет зависеть от родителей и клуба, думаю, он останется здесь ещё на год. Идея «Манчестер Юнайтед» состоит в том, чтобы продать Гринвуда, если будет хорошее предложение. Нам придётся подождать. Я думаю, что он останется», - сказал Торрес в интервью Radio Marca.

В 32 официальных матчах за «Хетафе» Мэйсон Гринвуд записал на свой счёт десять голов и шесть голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
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