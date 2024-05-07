«Ноттингем Форест» не вернули очки, апелляция проиграна

«Ноттингем Форест» недавно лишился четырёх очков в турнирной таблице Премьер-лиги за нарушение финансовых правил. Клуб подал апелляцию, но не добился успеха – очки «лесникам» не вернули. О том, что «Форест» проиграл апелляцию, информирует The Athletic.

На текущий момент «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в турнирной таблице английского чемпионата, то есть находится прямо перед зоной вылета. «Лутон Таун» «лесники» опережают на три очка, а «Бёрнли» - на пять. Впереди ещё два тура.

Ближайший матч Премьер-лиги «Ноттингем Форест» проведёт в субботу, 11 мая, – против «Челси» на своём поле.

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