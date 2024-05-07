«Челси» ведёт переговоры по «маленькому Месси»

«Челси» уже ведёт переговоры по трансферу форварда «Палмейраса» Эстевао Виллиана. Этого 17-летнего футболиста на родине называют Мессиньо или маленьким Месси. Как сообщает The Athletic, в лондонском клубе уверены в успешном закрытии этого трансфера.

«Палмейрас» готов продать Эстевао за 30 миллионов евро плюс бонусы. Действующий контракт молодого форварда рассчитан до середины 2026 года.

Отметим, что «Челси» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч АПЛ команда проведёт в субботу, 11 мая, - против «Ноттингем Форест» на поле соперника.