В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по тен Хагу после позорного поражения

В понедельник «Манчестер Юнайтед» в очередной раз разочаровал своих болельщиков, проиграв «Кристал Пэлас» со счётом 0:4. По итогам тура «красные дьяволы» опустились на восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги – команда рискует остаться без путёвки в еврокубки.

Очередное поражение – ещё и крупное – усилило давление на Эрика тен Хага. Впрочем, как сообщает Telegraph Sport , «Манчестер Юнайтед» не станет увольнять нидерландского специалиста до финала Кубка Англии, который пройдёт 25 мая. В этот день «красные дьяволы» сразятся на «Уэмбли» с «Манчестер Сити».

Словом, тен Хаг ещё сохраняет надежду на сохранение должности. Окончательное решение о будущем тренера будет приниматься после кубкового финала.