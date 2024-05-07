Президент «Хетафе»: «Лапорта спрашивал у меня о Гринвуде»

Президент «Хетафе» Анхель Торрес признался, что его коллега из каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта спрашивал информацию о нападающем Мэйсоне Гринвуде. Напомним, форвард «Манчестер Юнайтед» проводит нынешний сезон на правах аренды за «Хетафе».

«Лапорта спрашивал у меня о Гринвуде. Он разузнал некоторую информацию», – цитирует президента «Хетафе» Managing Barca.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» летом намерен расстаться с Гринвудом на постоянной основе. Мэйсон в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги записал на свой актив 8 голов и 6 результативных передач. 22-летнего форварда также связывали с мадридским «Атлетико» и туринским «Ювентусом».