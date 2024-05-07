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Президент «Хетафе»: «Лапорта спрашивал у меня о Гринвуде»

07 Мая 2024 • 13:59 Комментировать
Кадис
...
Хетафе
12.05 15:00

Президент «Хетафе» Анхель Торрес признался, что его коллега из каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта спрашивал информацию о нападающем Мэйсоне Гринвуде. Напомним, форвард «Манчестер Юнайтед» проводит нынешний сезон на правах аренды за «Хетафе».

«Лапорта спрашивал у меня о Гринвуде. Он разузнал некоторую информацию», – цитирует президента «Хетафе» Managing Barca.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» летом намерен расстаться с Гринвудом на постоянной основе. Мэйсон в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги записал на свой актив 8 голов и 6 результативных передач. 22-летнего форварда также связывали с мадридским «Атлетико» и туринским «Ювентусом».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Жоан Лапорта Хетафе Анхель Торрес Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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Сегодня, 07 Мая
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