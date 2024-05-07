«Челси» летом может усилиться нападающим из Бундеслиги

Лондонский «Челси» ближайшим летом может усилиться нападающим из немецкой Бундеслиги. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «синие» активно следят за Беньямином Шешко из «РБ Лейпцига».

20-летний словен давно находится на радаре у «пенсионеров». Сейчас Беньямин является одной из приоритетных целей «синих» на позицию нападающего. Ранее сообщалось, что в контракте форварда прописаны отступные в районе 70 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Шешко отметился 12 голами и 2 результативными передачами. Футболист перешёл в «РБ Лейпциг» прошлым летом из «Ред Булл Зальцбурга».