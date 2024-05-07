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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сезон сенсаций: Есть ли закономерность в успехах андердогов во всех топ-чемпионатах

07 Мая 2024 • 13:46 Комментировать

Состав Лиги чемпионов на будущий сезон будет удивительным. «Жирона» и «Штутгарт» уже завоевали это право, «Астон Вилла» и «Болонья» близки к этому. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается разобраться в феномене.

Не единичный случай

Текущий сезон тянет на звание самого сенсационного. Во всех топ-чемпионатах есть сенсации. «Жирона» уже обеспечила себе место в Лиге чемпионов в Испании. В Германии того же добился «Штутгарт», который в минувшем сезоне едва не вылетел. В Англии неожиданно в четвёрку взлетела «Астон Вилла», которой осталась одна победа до места в Лиге чемпионов. В Италии «Болонья» на всех парах пытается убежать от преследователей в лице «Ромы» и «Аталанты».Во Франции в Лигу чемпионов может пробиться скромный «Брест», которому, правда, не хватает сил в концовке турнира.

Учитывая, что речь идёт о топ-чемпионатах, видимо, это не случайность, а какая-то тенденция. Конечно, можно говорить, что во всех топ-чемпионатах есть большие команды, которые выступают ниже своих возможностей. И всё же мы говорим о каждом из пяти лучших турниров согласно таблице коэффициентов УЕФА, что должно исключать именно случайность.

На самом деле эта тенденция коснулась и других чемпионатов. Так, в Португалии без Лиги чемпионов остаётся «Порту», а в Нидерландах «Аякс» какое-то время был в подвале таблицы, но сейчас героически подобрался к зоне еврокубков.  

Эхо чемпионата мира

Показательно, что сезон сенсаций пришёлся на следующий после чемпионата мира, который был прошлой зимой. Из-за турнира в Катаре предыдущий футбольный год имел очень сжатый календарь. С одной стороны, это привело к тому, что многие футболисты толком не успели прийти в себя и отдохнуть. Кроме того, в нынешнем сезоне многие команды столкнулись с большим количеством травм, и это тоже тенденция этого сезона. «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Барселона» регулярно имели большой недокомплект футболистов. С большими трудностями столкнулись «Реал» и другие команды.

Одни топ-клубы справились с кадровым дефицитом, а для других это стало большой проблемой. Безусловно, это давало возможность андердогам показать себя на фоне уставших фаворитов, которые имели сложности с составом.

Финансовые сложности

Экономика футбольных клубов переживает не лучший период. Ковид, повлёкший пустые трибуны и отсутствие матчдея, больно ударил по многим клубам. Это наложилось на ужесточение ряда финансовых правил (особенно в Англии это заметно). Кроме того, траты саудовских клубов взвинтили цены на футболистов. Всё это привело к тому, что финансовое состояние клубов стало чуть хуже. Показательно, что зимой было проведено всего девять сделок стоимостью в 20 и более миллионов.

Трансферный рынок – это своеобразная пищевая цепочка. Грубо говоря, большой клуб покупает игрока у среднего, а тот ищет усиление у аутсайдера. Более спокойное поведение богатеев вкупе с желание середняков сэкономить помогло вчерашним аутсайдерам сохранить своих лидеров. Более того, желание топ-клубов сокращать расходы помогло многим укрепиться. «Жирона» усилилась Эриком Гарсией из «Барселоны» и Дэйли Блиндом из «Баварии», «Болонья» удержала Джошуа Зиркзее, который раньше появлялся в составе тех же мюнхенцев, оттуда же в «Штутгарт» перебрался Александр Нюбель, «Астон Вилла» смогла усилиться Юри Тилемансом и Клеманом Ленгле.

Общий период пересменки

Прямо сейчас в мировом футболе наступил период пересменки. Старые лидеры сходят со сцены, а новые ещё не заняли свои места полноправно. Лионель Месси, Криштиану Роналду, Карим Бензема и другие покинули Европу. Каземиро, Лука Модрич, Роберт Левандовски и иные в той или иной мере уже не те, что были раньше. Это касается и тренеров, где Жозе Моуринью, кажется, уже окончательно закончил свою большую карьеру, а Юрген Клопп нуждается в отпуске.

Целый ряд топ-клубов также находится в стадии перестройки, чему наглядным доказательством является Лига чемпионов, где до полуфинала добралась «Боруссия», кризисная «Бавария» и полностью перестроившийся летом «ПСЖ».

Топ-клубы нанесут ответный удар

Всё же вряд ли такие сенсации станут постоянными. Вероятно, уже в следующем сезоне топ-клубы возьмут своё. Чтобы этого не случилось, всем «выскочкам» надо воспользоваться своими шансами – за лето укрепить состав и грамотно инвестировать деньги. Однако есть ощущение, что всем андердогам, которые высоко взлетели, в следующем сезоне предстоит по примеру «Униона» бороться за выживание, кроме всё же устойчивой «Астон Виллы». Берлинцы на своём примере показали, что два турнира без должной скамейки играть слишком тяжело.

«Ливерпуль» рискует посыпаться: кто вслед за Клоппом может покинуть клуб летом

Роман Андреев


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