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«Челси» принял решение по будущему Почеттино

07 Мая 2024 • 13:42 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Челси
11.05 19:30

Лондонский «Челси» принял решение по будущему своего главного тренера Маурисио Почеттино. По информации от журналиста Бена Джейкобса, руководство «синих» склоняется к тому, чтобы оставить аргентинца у руля команды.

Источник сообщает, что сейчас высока вероятность сценария, при котором Почеттино останется главным тренером «Челси» на следующий сезон. Команда аргентинца в настоящий момент занимает седьмое место в чемпионате Англии и борется за еврокубки.

Напомним, Почеттино в этом сезоне также помог «Челси» дойти до финала Кубка лиги и полуфинала Кубка Англии. Контракт Маурисио с клубом истекает летом 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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