«Челси» принял решение по будущему Почеттино

Лондонский «Челси» принял решение по будущему своего главного тренера Маурисио Почеттино. По информации от журналиста Бена Джейкобса, руководство «синих» склоняется к тому, чтобы оставить аргентинца у руля команды.

Источник сообщает, что сейчас высока вероятность сценария, при котором Почеттино останется главным тренером «Челси» на следующий сезон. Команда аргентинца в настоящий момент занимает седьмое место в чемпионате Англии и борется за еврокубки.

Напомним, Почеттино в этом сезоне также помог «Челси» дойти до финала Кубка лиги и полуфинала Кубка Англии. Контракт Маурисио с клубом истекает летом 2025 года.