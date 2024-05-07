Оуэн: «Манчестер Юнайтед» пора увольнять тен Хага, их уничтожат в оставшихся матчах»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн призвал руководство поскорее уволить главного тренера Эрика тен Хага. Напомним, манкунианцы вчера проиграли «Кристал Пэлас» 0:4. Команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» пора принимать решение по тен Хагу, их уничтожат в оставшихся матчах. «Манчестер Сити» разгромит их в финале Кубка Англии, «Арсенал» разгромит их на «Олд Траффорд». Думаю, они проиграют «Ньюкаслу». Я даже не верю, что они обыграют «Брайтон». Я давно говорю, что тен Хаг – неподходящий человек для этой работы. Он просто не может тренировать «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне», – цитирует Оуэна Football Tweet.