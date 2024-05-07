Моуринью решил вернуться в свой бывший клуб - это не «Реал»

Безработный португальский специалист Жозе Моуринью хочет продолжить тренерскую карьеру в АПЛ. Как информирует Manchester Evening News, «Особенный» желает снова занять пост наставника «Манчестер Юнайтед».

Источник утверждает, что Моуринью в разговоре со своим близким окружением заявил о готовности идти пешком в Манчестер, чтобы снова возглавить «красных дьяволов». Жозе работал в манкунианском гранде с 2016 по 2018 год. Под его руководством «МЮ» выиграл три трофея: кубок лиги, суперкубок Англии и Лигу Европы.

Последним местом работы португальца была «Рома». Моуринью покинул итальянский клуб в январе 2024 года.

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