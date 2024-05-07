Инкапье будет готов к трансферу в АПЛ, игрока оценивают в 60 миллионов евро

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Пьеро Инкапье открыт к тому, чтобы в следующем сезоне выступать в Английской премьер-лиге. По информации от журналиста Бена Джейкобса, «фармацевты» оценивают эквадорца в 60 миллионов евро.

Леверкузенский клуб хотел бы удержать Инкапье, но сам футболист будет настаивать на трансфере, если летом поступит предложение от клуба из Английской премьер-лиги. Ранее защитника связывали с такими командами, как «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси».

22-летний Инкапье в нынешнем розыгрыше Бундеслиги отметился голом и двумя результативными передачами.