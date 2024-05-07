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Беллингем и Зидан посоветовали «Реалу» подписать Санчо, Перес уже отреагировал

07 Мая 2024 • 11:49 Комментировать
Майнц
...
Боруссия Д
11.05 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем и бывший тренер команды Зинедин Зидан посоветовали руководству подписать Джедона Санчо, который принадлежит «Манчестер Юнайтед», но выступает на правах аренды за дортмундскую «Боруссию».

По информации от Defensa Central, президент «королевского клуба» Флорентино Перес не очень приветствует идею трансфера Санчо. Всё дело в провальной игре англичанина за «Манчестер Юнайтед». Президент сомневается, что Джедон заиграет в клубе уровня «Реала».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» хочет продать Санчо летом, несмотря на яркий отрезок англичанина в составе «Боруссии». Ранее Беллингем выступал с Джедоном за дортмундскую команду и сборную Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Флорентино Перес Зинедин Зидан Джуд Беллингем Джедон Санчо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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