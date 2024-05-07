Игрок «Манчестер Юнайтед» оскорбил главного тренера команды, назвав его «лысым яйцеголовым»

Антони, вингер «Манчестер Юнайтед», оскорбил наставника своей команды Эрика тен Хага.

Как информирует Globo Esporte, бразильский футболист оскорбил главного тренера в переписке со своими одноклубниками в одном из мессенджеров, назвав нидерландца «лысым яйцеголовым». Отмечается, что тен Хагу уже показали скриншот этой переписки и тренер провёл беседу с Антони.

Антони выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2022 года, у «Аякса» бразильца купили по инициативе тен Хага, они вместе работали в амстердамском клубе.

В текущем сезоне на счету вингера 28 матчей в АПЛ, в которых он забил один гол и сделал одну результативную передачу. «Манчестер Юнайтед» располагается на восьмой строчке в АПЛ, набрав 54 балла.