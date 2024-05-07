«Манчестер Юнайтед» выбрал фаворита на место тен Хага

«Манчестер Юнайтед» пока не определился с дальнейшим будущим главного тренера команды Эрика тен Хага. Не исключено, что нидерландского специалиста отправят в отставку по завершении неудачного сезона.

Как стало известно Todofichajes, манкунианцы выбрали приоритетного кандидата на место тен Хага. Речь идет о нынешнем наставнике мюнхенской «Баварии» Томасе Тухеле. Ранее было объявлено, что тренер покинет немецкий гранд в конце сезона-2023/2024.

Стороны могут провести переговоры после завершения ответного матча полуфинала Лиги чемпионов, где «Баварии» противостоит мадридский «Реал».

Тухель может возглавить итальянский гранд