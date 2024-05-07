Почеттино может возглавить испанский топ-клуб

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино может быть отправлен в отставку по завершении нынешнего сезона. «Пенсионеры» неудачно выступают в АПЛ, занимая лишь восьмое место в турнирной таблице.

Согласно информации портала Todofichajes, у аргентинского специалиста есть вариант трудоустройства в чемпионате Испании. В услугах Почеттино заинтересован мадридский «Атлетико», рассматривающий кандидатуру Маурисио в качестве замены Диего Симеоне.

После 34 туров испанского чемпионата «матрасники» набрали 67 баллов и занимают четвертое место в турнирной таблице.