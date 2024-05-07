«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» хотят купить нападающего «Барселоны»

Бразильский нападающий Витор Роке может покинуть каталонскую «Барселону» по завершении нынешнего сезона. Игрок не оправдал возложенных на него надежд, а потому «сине-гранатовые» начали задумываться о его продаже.

Как сообщается на страницах Todofichajes, в услугах форварда заинтересованы сразу несколько топ-клубов английского чемпионата. Речь идет о «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуле», а также лондонских «Челси» и «Тоттенхэме». «Барселона» рассчитывает выручить с продажи бразильца около 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги 19-летний игрок провел 11 матчей и забил всего два гола.