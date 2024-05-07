Тони интересен двум лондонским клубам

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони может продолжить карьеру в другой лондонской команде. Как сообщает Football Transfers, фаворитами в борьбе за форварда являются «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Отмечается, что Тони готов покинуть «Брентфорд» ближайшим летом и попробовать свои силы в более конкурентоспособной команде. Ранее сообщалось, что на англичанине висит ценник в 47 миллионов евро.

Напомним, Тони также был связан с такими клубами, как «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед», но эти команды в последнее время охладили интерес к игроку. 28-летний Айвен в нынешнем розыгрыше АПЛ отметился четырьмя голами и одним ассистом.