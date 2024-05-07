«Манчестер Юнайтед» пытается найти покупателя для Каземиро

«Манчестер Юнайтед» летом хотел бы расстаться со своим опорным полузащитником Каземиро. Руководство недовольно выступлениями 32-летнего бразильца и хочет поскорее от него избавиться.

Как сообщает Team Talk, манкунианцы уже активной ищут покупателя для Каземиро. Намерение руководства расстаться с бразильцем также заключается в том, что клуб хочет разгрузить зарплатную ведомость. Каземиро является самым высокооплачиваемым футболистом «Манчестер Юнайтед» и зарабатывает более 21 миллиона евро в год.

Напомним, во вчерашнем матче с «Кристал Пэлас» Каземиро допустил грубые ошибки, приведшие к голу. Это привело к разгромному поражению 0:4, после чего бразильца нещадно начали критиковать в социальных сетях.