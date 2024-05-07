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«Арсенал» нацелился сразу на трёх защитников

07 Мая 2024 • 10:20 Комментировать

Лондонский «Арсенал» собирается усилить оборонительную линию в летнее трансферное окно. Об этом сообщают британские СМИ.

В сферу интересов руководства английского топ-клуба попали сразу несколько игроков. Среди кандидатов на переход в стан «канониров» фигурируют следующие футболисты: Мурильо («Ноттингем Форест»), Джерред Брэнтуэйт («Эвертон») и Йоррел Хато («Аякс»).

В нынешнем сезоне «Арсенал» борется с «Манчестер Сити» за чемпионский титул. На сегодняшний день «канониры» возглавляют турнирную таблицу, однако подопечные Хосепа Гвардиолы имеют одну встречу в запасе.

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