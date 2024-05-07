«Арсенал» нацелился сразу на трёх защитников

Лондонский «Арсенал» собирается усилить оборонительную линию в летнее трансферное окно. Об этом сообщают британские СМИ.

В сферу интересов руководства английского топ-клуба попали сразу несколько игроков. Среди кандидатов на переход в стан «канониров» фигурируют следующие футболисты: Мурильо («Ноттингем Форест»), Джерред Брэнтуэйт («Эвертон») и Йоррел Хато («Аякс»).

В нынешнем сезоне «Арсенал» борется с «Манчестер Сити» за чемпионский титул. На сегодняшний день «канониры» возглавляют турнирную таблицу, однако подопечные Хосепа Гвардиолы имеют одну встречу в запасе.