Клуб АПЛ может выложить за Олисе 70 миллионов евро

Полузащитник «Кристал Пэлас» Майкл Олисе в обозримом будущем может уйти в другую команду из Английской премьер-лиги. По информации от Mail Sport, интерес к футболисту готов возродить «Ньюкасл».

«Сороки» осведомлены, что «Кристал Пэлас» оценивает своего молодого таланта в районе 70 миллионов евро. Руководство ещё не приняла окончательное решение насчёт того, стоит ли расставаться с подобной суммой ради трансфера Олисе.

22-летний Майкл в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии отметился 9 голами и 4 результативными передачами. Вчера полузащитник оформил дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» и помог «Кристал Пэлас» одержать разгромную победу 4:0.